Kahramanmaraş'ta motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nurhak Kapıdere karayolu Çevirme mevkii üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

