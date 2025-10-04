Kahramanmaraş'ta motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Nurhak Kapıdere karayolu Çevirme mevkii üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Kazada motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.