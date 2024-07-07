Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 14 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı yapıldı.

Polis yaptığı çalışmada yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden vatandaşları “Garanti kupon” vaadiyle yaklaşık 40 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Polis tespit edilen şahısların banka ve kripto hesaplarına bloke koydurdu. Daha sonra şafak vakti yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Şahıslardan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

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