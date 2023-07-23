Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri ile Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangınlara ihbar üzerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.
Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına, birisi askeri 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale edildi.
'HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR'
Çalışmalara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
Arıcıların kovanlarının da zarar gördüğü yangın bölgesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının, ayran, su ve bisküvi dağıtımı yaptığı gözlendi.
5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonunda yangınlar kontrol altına alındı.
Yangında bazı evlerin yanı sıra 6 hektarı orman, 15 hektarı da bağ ve bahçe arazisi olmak üzere toplam 21 hektar alan yandı.
Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Bazı bağ evi sakinleri de bahçe hortumuyla evlerinin çevresindeki çalılıkları sulayarak tedbir almaya çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ederken, yangının çıktığı bölgeye yakın noktada evi olan bir kadın, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.
ULUDAĞ ETEKLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Bir yangın haberi de Bursa’dan geldi.
Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.
Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.
Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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