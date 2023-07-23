Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri ile Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangınlara ihbar üzerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına, birisi askeri 5 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz ve 120 personelle müdahale edildi.