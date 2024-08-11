Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 82 kişilik personelle müdahale edildi.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.



Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

