Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 82 kişilik personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kahramanmaraş
- Yangın
- Orman Yangını