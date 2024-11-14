Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.



Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.