Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

'ın Onikişubat ilçesi Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.

Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. kontrol altına alındı.

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