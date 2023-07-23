Kahramanmaraş'ta orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor)

Kahramanmaraş ve Bursa’da çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kahramanmaraş'taki yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık alanda çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.
Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
ULUDAĞ ETEKLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Bir yangın haberi de Bursa’dan geldi.
Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.
Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.
Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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