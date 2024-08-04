Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Kahramanmaraş'ta iki bölgede çıkan orman yangınları ekiplerin müdahaleleriyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Yangınlardan biri Çağlayancerit İlçesi Kale Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yangın büyümeden söndürüldü.


Diğer yangın ise Ekinözü ilçesi Alişar Mahallesi’nde ormanlık arazide çıktı.

Bölgeye belediyeye ve orman bölge müdürünü sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına aldı. Her iki yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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