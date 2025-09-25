Kahramanmaraş’ta otomobil ile tanker çarpıştı
Kahramanmaraş’ta otomobille yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yakıt tankerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan iki yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
