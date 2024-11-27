Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

'ta U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil, Afşin ilçesi Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisinde M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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