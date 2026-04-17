Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu kapatıldı

Kahramanmaraş 'taki okul saldırısının ardından yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Saldırının meydana geldiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda ise sessizlik ve hüzün hakim.

Okulun önünde basın açıklaması yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştüklerini ifade edip pazartesiden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitimin yapılmayacağını açıkladıklarını iletti.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA DAĞITILACAK

Valilik kaynakları ise okulda pazartesi günü itibarıyla eğitim öğretimin yapılmayacağını, burada eğitim gören öğrencilerin ise başka okullara dağıtılacağını açıkladı.

Karar, öğrencilerin psikolojilerinin daha fazla etkilenmemesi için alındı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.

Saldırgan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli. Mersinli, saldırı sonrasında intihar etti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, dün bilgi verirken, Mersinli'nin iki sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın babası eski emniyet mensubu Uğur Mersinli ve saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.”