Kahramanmaraş’ta sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş’ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta sevgili cinayeti: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde, K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) tartıştı. Tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Kuşçu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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