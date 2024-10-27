Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil yandı
Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil yandı. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.
Yangın, Göksun istikameti Nuri Pakdil Tüneli içinde seyir halindeki otomobilde çıktı.
Otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Sürücüsü yanan otomobili tünel içerisinde sağa çekip itfaiyeye haber verdi. Ekipler, olay yerine gelerek yanan otomobili söndürdü.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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