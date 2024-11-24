Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kahramanmaraş'ta etkili olan rüzgar bazı mahallelerdeki evlerin ve binaların çatılarını uçurdu.

Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

’ta etkili olan sağanak yağış rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi ve Yörükselim Mahallesi'nde bazı ev ve binaların çatılarını uçurdu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın şehirde etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Özellikle çatı altlarında bulunulmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...