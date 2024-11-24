Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.



Onikişubat ilçesindeki Hürriyet Mahallesi ve Yörükselim Mahallesi'nde bazı ev ve binaların çatılarını uçurdu.



Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.



Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın şehirde etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.



Özellikle çatı altlarında bulunulmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı.