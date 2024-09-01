Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın iki farklı noktasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre bir grup, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İki olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin iki olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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