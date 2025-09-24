Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: Dört kişi yaralanadı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada dört kişi yaralandı, üç şüpheli tutuklandı.

Yusuflar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen üç şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada üç tabanca, üç bıçak, 74 tabanca fişeğiyle bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.