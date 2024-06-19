Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: İki kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: İki kardeş hayatını kaybetti
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'ın Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi'nde Ö.A, A.A. ve B.A. ile Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ö.A, Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Mehmet Karakoç, Abdulkadir Karakoç, H.C.D. ve K.K. ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 20 yaşındaki Mehmet Karakoç ve 17 yaşındaki Abdulkadir Karakoç hayatını kaybetti.

Kardeş olduğu öğrenilen Mehmet ve Abdulkadir Karakoç'un cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, A.A. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı, kaçan Ö.A'nın da yakalanması için çalışma başlattı.

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