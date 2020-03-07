Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 kişi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Anadolu Ajansı 07.03.2020 - 09:48

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi hastane yolunda Yusuf Çoban (29) ve İbrahim Söğütlü (28) araçlarındayken, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Çoban ve Söğütlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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