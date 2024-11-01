Kahramanmaraş'ta sonbahar güzelliği

Afşin ilçesinde sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte oluşan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluştururken, fotoğraf tutkunları bölgeye akın etti.



İlçeyi her ay fotoğraflayan fotoğrafçılar, sonbahar ayında Ceyhan Nehri, Hurman Çayı, Mağaragözü Çayı, Göksun Çayı gibi birçok akarsuyu da barındıran bölgedeki manzarayı kayıt altına aldı.