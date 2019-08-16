Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi'nde iş makinesiyle su kuyusu açan eski Emirli Mahallesi Muhtarı Akif Yücel, kontrol için kuyuya indiği sırada göçük meydana geldi.
Üzerine kaya parçaları ve toprak düşen Yücel'in yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Yücel, kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yücel'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Sevin Mahallesi'nde iş makinesiyle su kuyusu açan eski Emirli Mahallesi Muhtarı Akif Yücel, kontrol için kuyuya indiği sırada göçük meydana geldi.