Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'ndeki iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını kırarak yangına müdahale etmeye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.