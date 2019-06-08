Kahramanmaraş'ta, Mehmet Reșit Gezer (30) idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi kavşağında Mursel K. (42) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Gezer olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Mehmet Ali (3), Șadiye (29), Çiğdem (24), Sena (1) ile Azra Gezer (3), Afitap Bilir (32) ve Mehmet Șirin (23) ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ta otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta, Mehmet Reșit Gezer (30) idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesi kavşağında Mursel K. (42) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.