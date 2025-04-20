Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan ilçesi Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araca çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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