Kahramanmaraş'ta trafik kazası: İki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
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