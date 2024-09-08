Kahramanmaraş'ta trafik kazası: İki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi.



İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.