Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.İ ve T.E'yi suçüstü yakaladı.



Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.