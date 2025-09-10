Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.K. ve M.E.K. suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.