Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 39 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ihbarını değerlendirip, teknik ve fiziki takip başlattı.



Takibin ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda satışı yetkili iznine tabi 7 bin 888 sentetik hap, 24 uyuşturucu hap, 203,4 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 39'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.