Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada R.D., S.D. ve Y.E.K. isimli şahıslar, maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...