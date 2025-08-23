Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada R.D., S.D. ve Y.E.K. isimli şahıslar, uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
