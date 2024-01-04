Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 8 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yangın faciası: Baba ve kızı hayatını kaybetti
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'ın Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Köse'nin (30) evinden duman çıktığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Baba Kazım Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan anne Meryem ile çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar ve Melike Köse (8) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Melike Köse, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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