Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: Hızla gelip ATV’ye çarptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, ATV sürücüsü ağır yaralandı.

Olay 7 Mart günü Onikişubat ilçesinde yaşandı. Seyir halinde olan ticari bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.



Kaza yapan aracın arkasında ilerleyen ATV sürücüsü, önünde yaşanan kazayı fark edip yavaşladı. ATV’nin arkasından gelen otomobil ise ATV aracına hızla çarptı. ATV aracı, çarpmanın etkisiyle taklalar atarak önündeki ticari araca çarptı.

ATV SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ATV sürücüsü, ağır yaralı halde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.