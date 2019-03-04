Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Battal Gazi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki binada oğlunun yanında kalan Emiş Han (81), 3. kattaki evin penceresinden etrafa bakarken dengesini kaybederek düştü.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta 3. kattan düşen yaşlı kadın öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Battal Gazi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki binada oğlunun yanında kalan Emiş Han (81), 3. kattaki evin penceresinden etrafa bakarken dengesini kaybederek düştü.