Kahramanmaraş'taki 7,4'lük deprem 10 ili vurdu

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.



7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.



Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.

AFAD: ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğunu açıkladı.



32 ARTÇI, EN BÜYÜĞÜ 6,6



AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.



Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi.

Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.



Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: HASAR CİDDİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." açıklamasında bulundu.



Malatya Valisi Hulusi Şahin, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da bulundukları kentlerde binaların yıkıldığını ve can kayıplarının yaşandığını aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKİPLER İVEDİLİKLE SEVK EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.



Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

TAG OTOYOLU KAPATILDI



TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep batı kavşağı arası, deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik D-400 yoluna yönlendirildi.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"



Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.

MSB: NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.