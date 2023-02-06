Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem 10 ili vurdu

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.



7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.



Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da toplam 5 bin 606 bina yıkıldı.

Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.



Tatar can kaybının 1762'ye yükseldiğini ve 12 bin 68 kişinin yaralandığını söyledi. Depremde 5 bin 606 bina yıkılırken, enkazdan çıkarılanların sayısı 6 bin 445.



9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini ifade etti.



Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.



100'DEN FAZLA ARTÇI, EN BÜYÜĞÜ 6,6

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.



Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip ediyor.



OKULLAR TATİL EDİLDİ



Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildi.



Ardından tatil tüm Türkiye'deki okulları kapsayacak şekilde genişletildi.



AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.



Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerin de şehit olduğunu duyurdu. Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz." diye konuştu.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

TAG OTOYOLU KAPATILDI



TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep batı kavşağı arası, deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik D-400 yoluna yönlendirildi.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"



Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.

MSB: NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.

"TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Deprem bölgesine gidecek araçlara da trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi.

OPERATÖRLER KAPASİTE ARTIRDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite artırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.