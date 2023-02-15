Kahramanmaraş'taki deprem anından yeni görüntü

Türkiye'yi sarsan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, depremin etkisiyle gökyüzünün birkaç kez aydınlanması ve ardından şehrin elektriklerinin kesilmesiyle karanlığa gömüldüğü görüldü.

Kahramanmaraş'taki deprem anından yeni görüntü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyükülğündeki , kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

Kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameraları 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti.

Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti. Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı.

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