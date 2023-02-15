Kahramanmaraş'taki deprem anından yeni görüntü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyükülğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameraları 6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti.

Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti. Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı.