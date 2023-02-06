Kahramanmaraş'taki depremin ardından siyasilerden taziye mesajları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.



Türkiye seferber oldu: Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderildi Haberi Görüntüle

Depremin ardından siyasiler art arda taziye mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mevla hepimizi muhafaza eylesin. Bu süreçte panik yapmamak, doğru bilgiyle hareket etmek ve uyarılara kulak vermek hayati önemdedir. Lütfen resmi açıklamaları AFAD'dan takip edelim ve uyarılara uyalım.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımız tespit, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm kurumları çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bakanlığımız, tüm imkânlarını bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Milletimize geçmiş olsun.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde ve diğer bölgelerde birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Aziz milletimize geçmiş olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası Bakanlık olarak sahadaki çalışmalarımıza ivedilikle başladık. Devletimiz tüm kurumları ile depremzedelerimizin yanında. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Allah ülkemizi korusun... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerimizde etkili oldu. Tüm kurumlarımız iş başındadır. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiştir. Devletimiz arama kurtarma başta olmak üzere tüm birimleriyle iş başındadır... Allah milletimizi korusun…

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede ciddi olarak hissedilen depremden dolayı devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımızın yanında ve büyük bir hassasiyetle görevleri başındadır. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Yaşanan bu felaketi bir an önce atlatmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için, başta Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, tüm gücümüzle hazırız. Dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşamamayı, en az kayıpla atlatabilmeyi ve zor durumda kalan vatandaşlarımızın da bir an evvel tahliye edilmesini temenni ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Depremden etkilenen yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz deprem bölgesinde. Dayanışmayı büyüterek yaralarımızı saralım.