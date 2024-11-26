Kahramanmaraş'taki fırtınanın şiddeti saatte 95 kilometre hıza ulaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Pazar günü kentte yaşanan fırtınanın şiddetinin saatte 95 kilometre hıza ulaştığını bildirdi.

Kahramanmaraş'taki fırtınanın şiddeti saatte 95 kilometre hıza ulaştı

Belediyeden yapılan açıklamada, şehir merkezinde etkisini gösteren fırtınanın kentte hasara neden olduğunu belirtti.

700'ÜN ÜZERİNDE AĞAÇ DEVRİLDİ

Hasarların ortadan kaldırılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'ta etkisini gösteren şiddetli fırtınanın yol açtığı hasar giderilmeye çalışıyor. 700'ün üzerinde ağaç devrilmesi, minare, çatı ve duvar çökmesi ihbarının olduğu şehirde, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

90 araç ve 220 kişilik ekiple, bir yandan devrilen ağaçlar kaldırılırken bir yandan da tehlike oluşturan çatı ve duvar enkazlarına müdahale ediliyor. Meteorolojiden alınan veriler de yaşanan afetin şiddetini ortaya koyuyor.

24 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş'ta yaşanan fırtınanın şiddeti saatte 95 kilometre hıza ulaştı. Yine meteorolojiden alınan verilerde Kahramanmaraş'ta en son bu büyüklükteki bir 2004 yılı nisan ayında yaşanmış ve o zamanki şiddet saatte 100 kilometre hızı ulaşmıştı."

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