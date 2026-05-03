Kahramanmaraş'taki okul saldırısı. 11 yaşındaki Almina'dan acı haber
03.05.2026 10:01
Son Güncelleme: 03.05.2026 10:18
Almina ile birlikte saldırıda can kaybı sayısı 10'a yükseldi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırından bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavi gören 11 yaşında Almina Ağaoğlu, hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.
ALMİNA'NIN KAFASINA İKİ KURŞUN İSABET ETMİŞTİ
Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Art arda gerçekleştirilen iki okul saldırısı sonrası saldırılarla ilgili olarak TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
İKİ OKULDA ART ARDA İKİ SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin gündeminde.
14 Nisan'daki ilk saldırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı. Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.
İkinci saldırı ise 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin babasının silahlarını kullandığı belirlenmişti.
Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin son ortaya çıkan ayrıntıda, saldırganın silahları okula resim dosyası içinde getirdiği ortaya çıkmıştı.
İsa Aras Mersinli'nin saldırıda kullandığı silahları resim dosyası içinde taşıdığı bilgisini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aktarmış, "Örneğin oradaki polis, resim dosyasının neyi taşıyıp neyi taşıyamayacağını bir görüşte anlayabilmeli." demişti.