Kahramanmaraş'taki okul saldırısı. Erdoğan hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ Toplantısı'nın ardından Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatlarını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü.



Görüşmeye, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Kabul sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ailelerimize gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet, devletimizin bu büyük acının sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının en güçlü ifadesidir." dedi.



Evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını da belirten Gürlek, "Benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.