Kahramanmaraş'taki okul saldırısı paylaşımlarına inceleme

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi, dördü ağır 20 kişi de yaralandı .

Saldırıyı gerçekleştirenin sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olduğu bildirildi. Mersinli'nin eski emniyetçi olan babası Uğur Mersinli'nin beş silahıyla okula geldiği belirlendi.

Başlatılan soruşturma kapsamında baba Uğur Mersinli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İNCELEME

Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada saldırıya ilişkin birçok paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

ŞİDDETİ ÖZENDİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Söz konusu şüpheliler hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.