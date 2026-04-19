Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yankıları sürüyor. "Uyuyamıyorum"
19.04.2026 12:17
Son Güncelleme: 19.04.2026 12:18
Vatandaşlar, bir 8. sınıf öğrencisinin silahlı saldırısında yaşamını yitiren çocukların mezarlarını ziyaret ediyor.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren çocukların mezarlar çiçeklerle dolduruldu. Bir vatandaş, "Üç dört gündür uyuyamıyorum, kendi çocuğum vefat etmiş gibi" dedi.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir sekizinci sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen ve saldırgan dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı baskının yankıları sürüyor.
Vatandaşlar yaşamını yitiren çocukların mezarlarına Kur'an okuyup çiçekler bırakıyor.
“ÇOCUKLARIN HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM"
Ziyaretçilerden Adem Odunkesen, yaşananların etkilerini şöyle anlattı:
"Çocukların hiçbirini tanımıyorum sonuçta çocuklarımız bizim evlatlarımız ve benim de 8. sınıfa giden bir çocuğum var. Olayın olduğu gün zaten bütün insanlar gibi ben de hastanelere koştum. Çocuklarımız vefat etti.
Üç dört gündür uyuyamıyorum, kendi çocuğum vefat etmiş gibi. Çocuklarıma da bunu lanse edemiyorum, bu çok zor bir şey. Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Ben kendi çocuğuma zorlanarak anlattım ve hepimizin başına gelebilecek bir şey.
Buradan da hastaneye gidip çocuklarımızı ziyarete gideceğim. İnşallah yaralı çocuklarımız da bir an önce iyileşir."