Kahramanmaraş'taki orman yangın kontrol altında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'taki orman yangın kontrol altında

Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine,  Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, greyder ve yangın komuta aracı sevk edildi.

Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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