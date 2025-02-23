Kahramanmaraş’ta patlama: İki katlı ev harabeye döndü

Kahramanmaraş ’ta bir evde meydana gelen patlamada, bir kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Göksun kırsalındaki Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuşoğlu ailesinin ikinci katındaki evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Evin duvarları yıkılırken, mutfakta bulunan Makbule Durmuşoğlu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Makbule Durmuşoğlu ambulansla hastaneye götürüldü.



Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.