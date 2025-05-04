Kahramanmaraş'ta tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu:  5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu:  5 tutuklama

Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik olarak Afşin'de gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Afşin ilçesinde, yüksek faizle borç verdikleri kişilerden alacaklarını tahsil ederken zor kullanma ve tehdit iddialarıyla 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu:  5 tutuklama - 1

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik ve nitelikli yağma suçları çerçevesinde, ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirildi.

Bu operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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