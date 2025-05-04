Kahramanmaraş'ta tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu:  5 tutuklama

Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik olarak Afşin'de operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Afşin ilçesinde, yüksek faizle borç verdikleri kişilerden alacaklarını tahsil ederken zor kullanma ve tehdit iddialarıyla 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.