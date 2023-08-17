Kahranmaraş'taki yıkımda tedbirsizlik mağdur etti

"14 AİLEYİ PERİŞAN ETTİLER"



Mağdur olduklarını ve yardım istediklerini ifade eden Neslihan Gökkaya ise, "Düzensizce ve ihmalkârca bir yıkımla burada 14 aileyi perişan ettiler. İki aydır bu yıktıkları binayı dahi kaldırmadılar. Biz şu an çok mağdur durumdayız." dedi.



Öte yandan, ağır hasarlı binanın yıkımı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, binanın yıkımı sırasında bir anda çöktüğü ve yandaki hafif hasarlı binanın yanına devrildiği görüldü.