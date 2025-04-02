Kahreden kader! Baba ile oğul 24 gün arayla hayatını kaybetti
Sakarya'da 76 yaşındaki Süleyman Göksu ile 53 yaşındaki oğlu Hasan Göksu, kanser hastalığı nedeniyle 24 gün arayla hayatını kaybetti.
Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden Süleyman Göksu, 9 Mart'ta bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
24 gün sonra da Süleyman Göksu'nun oğlu Hasan Göksu, bademcik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İki çocuk babası Hasan Göksu'nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Kuzuluk Ortamahalle Mezarlığı'na defnedilecek.
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