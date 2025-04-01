Kahreden kader! Baba-oğul 7 yıl arayla kazada öldü
Ordu'da trafiğe kapalı yolda motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ercan Uzunlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzunlar'ın oğlunun da 2018 yılında bayramın ikinci gününde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinden kaçan motosikletlinin çarpıp ağır yaraladığı Ercan Uzunlar 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay 23 Mart'ta meydana geldi. 24 yaşındaki Enes A'nın kullandığı motosiklet, Altınordu'ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde trafiğe kapalı caddede köpeklerin peşine düşmesi sonucu 61 yaşındaki Ercan Uzunlar'a çarptı.
Ağır yaralanan Uzunlar Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunlar, 8 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsü Enes A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OĞLUYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI!
Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Ercan Uzunlar, 8 gün sonra yaşamını yitirdi.
Ercan Uzunlar'ın oğlu Metehan Uzunlar'ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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