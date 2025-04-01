Kahreden kader! Baba-oğul 7 yıl arayla kazada öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinden kaçan motosikletlinin çarpıp ağır yaraladığı Ercan Uzunlar 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Olay 23 Mart'ta meydana geldi. 24 yaşındaki Enes A'nın kullandığı motosiklet, Altınordu'ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde trafiğe kapalı caddede köpeklerin peşine düşmesi sonucu 61 yaşındaki Ercan Uzunlar'a çarptı.



Ağır yaralanan Uzunlar Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunlar, 8 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Motosiklet sürücüsü Enes A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

