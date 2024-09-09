Kahvaltı masasında cinayet: Kayınpederini öldürdü

Ankara’da bir kişi kayınpederini öldürdü.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi.
Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti.
Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin E. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle üzerine Yasin E, kayınpederi Cesur’u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yasin E, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı.
Cemil Cesur’un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yasin E’nin sorgusu ise sürüyor.
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