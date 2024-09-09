Kahvaltı masasında cinayet: Kayınpederini öldürdü

Ankara’da bir kişi kayınpederini öldürdü.



Olay, dün saat 10.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi.



Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti.



Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin E. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle üzerine Yasin E, kayınpederi Cesur’u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.