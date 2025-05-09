Kahve hırsızı kamerada: Poşete doldurup kaçtı
Başakşehir'de müşteri kılığında bir markete giren adam, dört koli kahve çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Başakşehir'de bir marketten dört koli kahve çalındı.
Olay, geçen günlerde Altınşehir'de bulunan bir markette meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete giren adam, gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi.
Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, dört koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.
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