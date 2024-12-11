Kahve kavanozunun içinde bulundu: Ev sahibi gözaltına alındı

Karaman’da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, kahve dolu kavanoz içerisine gizlenmiş reçine esrar ele geçirildi. Ev sahibi H.Y. gözaltına alındı.

Kahve kavanozunun içinde bulundu: Ev sahibi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde H.Y. isimli şüphelinin elinde bulunan maddeyi satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı.

Kahve kavanozunun içinde bulundu: Ev sahibi gözaltına alındı - 1

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile hareket eden ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde ‘Flash’ isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kahve dolu cam kavanoz içerisine gizlenmiş 222 gram reçine esrar, 33 gram esrar ve 5 gram likit esrar ele geçirdi.

H.Y., hakkında yasal işlem başlatılmak üzerine gözaltına alınarak İl Komutanlığına götürüldü. Operasyonda ele geçirilen reçine esrar maddesinin ’da ilk defa yakalandığı öğrenildi.

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