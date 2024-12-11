Kahve kavanozunun içinde bulundu: Ev sahibi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde H.Y. isimli şüphelinin elinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile hareket eden ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde ‘Flash’ isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kahve dolu cam kavanoz içerisine gizlenmiş 222 gram reçine esrar, 33 gram esrar ve 5 gram likit esrar ele geçirdi.



H.Y., hakkında yasal işlem başlatılmak üzerine gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonda ele geçirilen reçine esrar maddesinin Karaman’da ilk defa yakalandığı öğrenildi.