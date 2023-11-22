Kahvecideki İsrail eyleminde kavga

İstanbul Kadıköy’deki bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zincirinde gerçekleşen İsrail eylemi sırasında, protestocu grupla müşteriler arasında kavga çıktı.

Kahvecideki İsrail eyleminde kavga

Kadıköy’deki bir alışveriş merkezinde yer alan kahve zinciri şubesindeki eylemi sırasında olay çıktı.

İddiaya göre, bir grup İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto için bir kahve zincirinin şubesine geldi.

Kahvecideki İsrail eyleminde kavga - 1

Dün yaşanan olayda, protestocu grup kahve alan müşterilerle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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