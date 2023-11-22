Kahvecideki İsrail eyleminde kavga

Kadıköy’deki bir alışveriş merkezinde yer alan kahve zinciri şubesindeki İsrail eylemi sırasında olay çıktı.



İddiaya göre, bir grup İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto için bir kahve zincirinin şubesine geldi.

Dün yaşanan olayda, protestocu grup kahve alan müşterilerle tartıştı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.



Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.