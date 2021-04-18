Kahvehanedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü

Kocaeli'de bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis, ceza yememek için yere oturan ve üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişiyi ayaklarının açık kalması sonucu yakaladı. Şahsın ilginç saklanma yöntemi, polisleri güldürdü.

DHA 18.04.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 09:58

Kahvehanedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı.

Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü. Polis çarşafı kaldırırken, "Gel Allah'ın seviyorsan, gel hadi gel" diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü.

Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti.

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